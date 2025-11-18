Законопроект, предусматривающий запрет на покупку питбайков несовершеннолетними, не будет принят, так как невозможно законодательно запретить быть собственником транспортного средства — можно лишь запретить управлять им. Об этом НСН заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Детям хотят запретить покупать питбайки и бензин. Законопроект планируют внести в Госдуму. Число аварий с участием подростков на питбайках выросло на 30% в 2025 году, причем около 40 из них — с летальным исходом, пояснил Telegram-каналу «RT на русском» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ольшанский заявил, что такой законопроект, скорее все, принят не будет.