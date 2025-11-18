«Вводите детские права!»: Кому в России запретят покупать питбайки

Законопроект о запрете покупки питбайков детьми бесперспективен — невозможно запретить быть собственником транспортного средства, сказал НСН Леонид Ольшанский.

Законопроект, предусматривающий запрет на покупку питбайков несовершеннолетними, не будет принят, так как невозможно законодательно запретить быть собственником транспортного средства — можно лишь запретить управлять им. Об этом НСН заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

Детям хотят запретить покупать питбайки и бензин. Законопроект планируют внести в Госдуму. Число аварий с участием подростков на питбайках выросло на 30% в 2025 году, причем около 40 из них — с летальным исходом, пояснил Telegram-каналу «RT на русском» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ольшанский заявил, что такой законопроект, скорее все, принят не будет.

«Не надо путать право управления как категорию административного законодательства с правом владения питбайком. Когда человек покупает машину или мотоцикл, его не просят предъявить права. Не нужно устраивать винегрет. Да, много случаев, когда дети кого-то сбивают на питбайках, но это отдельный разговор. Нужно либо запретить садиться за него до 12 лет, либо вводить детские права, но с правом собственности это смешивать не надо. Вопрос надо делить на три части: кто может купить какое-то мотосредство, надо ли его регистрировать и надо ли получать права. Думаю, что этот законопроект не пройдет», — сказал Ольшанский.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Москва стала лидером по числу аварий с электросамокатами, также выросло количество аварий с мотоциклами и питбайками.

