Минюст включил три организации в реестр нежелательных
Министерство юстиции РФ обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Согласно списку, опубликованному на сайте ведомства, нежелательной была признана неправительственная германская организация Russian Election Monitor.
Кроме того, в перечень нежелательных внесли британскую правозащитную организацию Article 19, а также издание Mnenie media z.s. («Мнение медиа», интернет-журнал Doxa), которое зарегистрировано в Чехии.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в нижней палате парламента обсудят поправки, позволяющие признавать нежелательными в России иностранные организации, учредителями которых являются зарубежные госорганы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru