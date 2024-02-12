Минюст включил три организации в реестр нежелательных

Министерство юстиции РФ обновило перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Минюст внес «Антивоенный комитет России» в реестр нежелательных организаций

Согласно списку, опубликованному на сайте ведомства, нежелательной была признана неправительственная германская организация Russian Election Monitor.

Кроме того, в перечень нежелательных внесли британскую правозащитную организацию Article 19, а также издание Mnenie media z.s. («Мнение медиа», интернет-журнал Doxa), которое зарегистрировано в Чехии.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в нижней палате парламента обсудят поправки, позволяющие признавать нежелательными в России иностранные организации, учредителями которых являются зарубежные госорганы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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