Суд отказал в иске об установлении отцовства Никаса Сафронова
Пресненский суд Москвы отклонил иск о признании художника Никаса Сафронова отцом еще одного ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомство уточнило, что заявление подал Гибас Вакарис, однако суд не нашел оснований для удовлетворения его требований. Другие детали разбирательства не разглашаются. Согласно открытым данным, Никас Сафронов является отцом пятерых сыновей.
Сафронов уже не впервые становится участником судебных разбирательств, связанных с попытками установить отцовство.
Ранее в СМИ неоднократно появлялись сообщения о подобных исках, однако большинство из них не находили подтверждения в судах. Сам художник при этом подчеркивал, что поддерживает связь со своей семьей и участвует в жизни детей, передает «Радиоточка НСН».
