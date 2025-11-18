Адвокат напомнил об ответственности за оскорбления в чате

Эксперт также перечислил уголовные статьи, которые могут применяться при нарушениях в цифровой переписке: клевета, угрозы причинения тяжкого вреда здоровью, а также вымогательство. По словам адвоката, российские суды уже выносили приговоры по делам, начавшимся именно в чатах.

В случае оскорблений или распространения ложных сведений Жорин советует фиксировать переписку — делать скриншоты, при необходимости заверять их у нотариуса или иным образом подтверждать содержание, чтобы в дальнейшем подать гражданский иск о защите чести и достоинства по статье 152 ГК, передает «Радиоточка НСН».

