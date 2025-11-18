Адвокат напомнил об ответственности за оскорбления в чате
Сообщения в групповых чатах могут иметь юридические последствия, напомнил в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Сергей Жорин.
По его словам, переписка в мессенджерах рассматривается как публичное пространство, где действуют те же правовые нормы, что и при офлайн-общении. Поэтому участники таких чатов могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Жорин отметил, что по статье 5.61 КоАП за оскорбления, в том числе неприличные, уже существует активная судебная практика, в том числе по спорам, возникшим в родительских и домовых чатах.
Эксперт также перечислил уголовные статьи, которые могут применяться при нарушениях в цифровой переписке: клевета, угрозы причинения тяжкого вреда здоровью, а также вымогательство. По словам адвоката, российские суды уже выносили приговоры по делам, начавшимся именно в чатах.
В случае оскорблений или распространения ложных сведений Жорин советует фиксировать переписку — делать скриншоты, при необходимости заверять их у нотариуса или иным образом подтверждать содержание, чтобы в дальнейшем подать гражданский иск о защите чести и достоинства по статье 152 ГК, передает «Радиоточка НСН».
