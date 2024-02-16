Бизнесмена Олега Тинькова внесли в реестр иноагентов
Бизнесмен Олег Тиньков попал в реестр иноагентов, сообщили в Минюсте РФ.
Также в список иноагентов внесены: актер Никита Кукушкин и журналистка, критик и драматург Анна Наринская.
Кроме того, иноагентами признали философа, члена-корреспондента РАН Юлию Синеокую и правозащитника Аслан Арцуев.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в нижней палате парламента обсудят поправки, позволяющие признавать нежелательными в России иностранные организации, учредителями которых являются зарубежные госорганы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru