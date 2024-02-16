Бизнесмена Олега Тинькова внесли в реестр иноагентов

Также в список иноагентов внесены: актер Никита Кукушкин и журналистка, критик и драматург Анна Наринская.

Кроме того, иноагентами признали философа, члена-корреспондента РАН Юлию Синеокую и правозащитника Аслан Арцуев.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что в нижней палате парламента обсудят поправки, позволяющие признавать нежелательными в России иностранные организации, учредителями которых являются зарубежные госорганы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

