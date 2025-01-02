Минюст Украины: В госбюджет направили около $60 млн от активов РФ
2 января 202517:31
В госбюджет Украины было направлено свыше $59,4 млн от активов России. Об этом говорится на странице украинского Минюста в одной из соцсетей.
В августе 2024 года замминистра юстиции Украины Инна Богатых заявила, что в Киеве до конца года ожидают поступления в украинский бюджет $243,2 млн от продажи арестованных активов лиц, находящихся под санкциями.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал воровством передачу США Киеву $1 млрд с доходов от российских активов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru