Песков назвал воровством передачу США Киеву $1 млрд с доходов от активов РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «воровством» передачу Украине первого транша кредита, погашать который планируется за счет доходов от размещения замороженных российских активов. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, такой шаг повлечет за собой судебный иск.

По словам Пескова, сама блокировка российских активов также совершенно незаконна. Таким образом Песков прокомментировал журналистам сообщения о передаче Киеву Вашингтоном одного миллиарда долларов от доходов по замороженным активам РФ. Об этом стало известно 25 декабря.

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После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро. Минувшим летом лидеры стран G7 договорились о кредите Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 10 декабря Минфин США сообщил о выделении кредита Киеву на 20 миллиардов долларов с использованием доходов от активов РФ.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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