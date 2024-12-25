Песков назвал воровством передачу США Киеву $1 млрд с доходов от активов РФ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «воровством» передачу Украине первого транша кредита, погашать который планируется за счет доходов от размещения замороженных российских активов. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, такой шаг повлечет за собой судебный иск.
По словам Пескова, сама блокировка российских активов также совершенно незаконна. Таким образом Песков прокомментировал журналистам сообщения о передаче Киеву Вашингтоном одного миллиарда долларов от доходов по замороженным активам РФ. Об этом стало известно 25 декабря.
После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка на сумму около 260 миллиардов евро. Минувшим летом лидеры стран G7 договорились о кредите Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 10 декабря Минфин США сообщил о выделении кредита Киеву на 20 миллиардов долларов с использованием доходов от активов РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru