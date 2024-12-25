Песков назвал воровством передачу США Киеву $1 млрд с доходов от активов РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «воровством» передачу Украине первого транша кредита, погашать который планируется за счет доходов от размещения замороженных российских активов. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, такой шаг повлечет за собой судебный иск.

По словам Пескова, сама блокировка российских активов также совершенно незаконна. Таким образом Песков прокомментировал журналистам сообщения о передаче Киеву Вашингтоном одного миллиарда долларов от доходов по замороженным активам РФ. Об этом стало известно 25 декабря.