Минюст США дал оценку опубликованному разговору Зеленского с Трампом

Напомним, после публикации разговора Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа. Американисты объяснили в эфире НСН, почему демократы вряд ли смогут довести процедуру импичмента до отставки.

Ранее директор украинского Института глобальных стратегий в эфире НСН рассказал, как разговор двух президентов может повлиять на восприятие Зеленского украинцами.

