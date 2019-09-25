Минюст США дал оценку опубликованному разговору Зеленского с Трампом
Минюст США прокомментировал опубликованный разговор между украинским и американским президентами.
Как сообщает РИА Новости, Минюст не нашел нарушений в диалоге. Ведомство отказалось от дальнейшего расследования.
Напомним, после публикации разговора Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа. Американисты объяснили в эфире НСН, почему демократы вряд ли смогут довести процедуру импичмента до отставки.
Ранее директор украинского Института глобальных стратегий в эфире НСН рассказал, как разговор двух президентов может повлиять на восприятие Зеленского украинцами.
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