Минюст США дал оценку опубликованному разговору Зеленского с Трампом

25 сентября 201922:17

Минюст США прокомментировал опубликованный разговор между украинским и американским президентами.

Как сообщает РИА Новости, Минюст не нашел нарушений в диалоге. Ведомство отказалось от дальнейшего расследования.

Погутарили. Грозит ли Трампу импичмент за разговор с Зеленским?

Напомним, после публикации разговора Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа. Американисты объяснили в эфире НСН, почему демократы вряд ли смогут довести процедуру импичмента до отставки.

Ранее директор украинского Института глобальных стратегий в эфире НСН рассказал, как разговор двух президентов может повлиять на восприятие Зеленского украинцами.

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