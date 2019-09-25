Против Трампа начали процедуру импичмента. Но он выкрутится
Американисты объяснили в эфире НСН, почему демократы вряд ли смогут довести процедуру импичмента до отставки Трампа.
Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа. Об этом объявила спикер палаты, демократ Нэнси Пелоси. Она обвинила президента в «предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов». При этом в деле оказался замешан президент Украины Владимир Зеленский.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что противники Трампа не смогут добиться его отставки путем импичмента, так как чрезвычайно сложная и забюрократизированная процедура.
«В первую очередь, нужно удостовериться, что президент совершил преступление. Причем, речь должна идти о серьезном преступлении, тяжком, а не о нарушении правил парковки или уличного движения, например. Процедура предусматривает сначала проведение расследования, выявление этих преступлений и предъявление обвинения. Этим занимается палата представителей Конгресса США. На втором этапе происходит рассмотрение этих обвинений. Этим занимается уже другая палата Конгресса – Сенат, он же и голосует по поводу совершения преступления: было оно или нет. Только тогда может произойти импичмент, или отстранение», - сказал он.
В свою очередь руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов ранее предположил в интервью НСН, что противники Трампа постараются максимально подмочить репутацию президента и не допустить его переизбрания в следующем году. В качестве примера он привел ситуацию, когда Трампу грозил импичмент из-за доклада Мюллера.
«Они (демократы) ужасно боятся, что Трамп будет переизбран. У них сейчас единственная возможность, чтобы выдвинуть какое-то серьёзное обвинение — это obstruction of justice — воспрепятствование отправлению правосудия, это статья для импичмента. Но Мюллер предоставил доказательства только на 50%. И смысл доклада в следующем: демократы, если хотите предъявлять, расследуйте дальше. Найдете ещё 50%, тогда возбуждайте процедуру импичмента. Мюллер оставил дверь открытой для демократов. И те сейчас разделились: меньшинство за импичмент, большинство против. Трампу это неприятно, хотя ясно, что никакой отставки президента не будет — Сенат проголосует против», - сказал он.
Сейчас Трампа обвиняют в том, что в ходе телефонного разговора с Зеленским в июле президент США якобы давил на коллегу и требовал возбудить дело в отношении в отношении Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Сын американского политика ранее входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.
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