Против Трампа начали процедуру импичмента. Но он выкрутится

Палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа. Об этом объявила спикер палаты, демократ Нэнси Пелоси. Она обвинила президента в «предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов». При этом в деле оказался замешан президент Украины Владимир Зеленский.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что противники Трампа не смогут добиться его отставки путем импичмента, так как чрезвычайно сложная и забюрократизированная процедура.

«В первую очередь, нужно удостовериться, что президент совершил преступление. Причем, речь должна идти о серьезном преступлении, тяжком, а не о нарушении правил парковки или уличного движения, например. Процедура предусматривает сначала проведение расследования, выявление этих преступлений и предъявление обвинения. Этим занимается палата представителей Конгресса США. На втором этапе происходит рассмотрение этих обвинений. Этим занимается уже другая палата Конгресса – Сенат, он же и голосует по поводу совершения преступления: было оно или нет. Только тогда может произойти импичмент, или отстранение», - сказал он.

В свою очередь руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов ранее предположил в интервью НСН, что противники Трампа постараются максимально подмочить репутацию президента и не допустить его переизбрания в следующем году. В качестве примера он привел ситуацию, когда Трампу грозил импичмент из-за доклада Мюллера.