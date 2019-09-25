Неприятно, но вынуждено. Украинский политолог о разговоре Зеленского и Трампа

Администрация президента США опубликовала на сайте Белого дома стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Разговор, в ходе которого глава Белого дома якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантера Байдена, послужил причиной для Палаты представителей Конгресса начать процедуру импичмента президента США, об этом заявила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.

По ее словам, действия Дональда Трампа демонстрируют, что он «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов».

В свою очередь Зеленский в разговоре с Трампом отметил, что новый генпрокурор займется этим делом и попросил президента США предоставить дополнительную информацию, так как она «окажет помощь».