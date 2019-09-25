Неприятно, но вынуждено. Украинский политолог о разговоре Зеленского и Трампа
Директор украинского Института глобальных стратегий в эфире НСН рассказал, как разговор двух президентов может повлиять на восприятие Зеленского украинцами.
Администрация президента США опубликовала на сайте Белого дома стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Разговор, в ходе которого глава Белого дома якобы требовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантера Байдена, послужил причиной для Палаты представителей Конгресса начать процедуру импичмента президента США, об этом заявила спикер палаты демократ Нэнси Пелоси.
По ее словам, действия Дональда Трампа демонстрируют, что он «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов».
В свою очередь Зеленский в разговоре с Трампом отметил, что новый генпрокурор займется этим делом и попросил президента США предоставить дополнительную информацию, так как она «окажет помощь».
Директор украинского Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев в эфире НСН заявил, что Зеленскому, в отличии от Трампа, не следует беспокоится за свое кресло.
«В Украине пока что такое прямое давление воспринимается как вынужденная помощь во время войны с Россией. А США выступает стратегическим партнером в контексте сложной геополитической ситуации, угроз для государственности. Такие эпизоды неприятны, но вынуждены. Думаю, что этот разговор и не усилит, и не ослабит позицию Зеленского в Украине. Рейтинг у него стабилен. Прямо он в этот скандал не втянут», - сказал политолог.
Напомним, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден работал в составе совета директоров украинской частной газовой компании Burisma Group, когда генпрокурором Украины был Виктор Шокин, который открыл дело против Burisma. В 2016 году вице-президент США якобы требовал от имени государства уволить Шокина. На данный момент нет прямых доказательств того, что Байден-старший пытался убрать с должности Шокина, чтобы помочь сыну.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что не возобновит выделение средств Украине пока страны Европы не начнут оказывать свою помощь. Он считает, что США вкладывает большую часть денег. Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал о возможных причинах такого поведения Трампа.
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