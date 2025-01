Минюст расширил перечень нежелательных в России иностранных НПО

Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую НПО Recorded Future (RF, «Записанное будущее») и канадскую НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia («Канадский центр по развитию демократии в России», КЦРД). Об этом говорится на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре утверждали, что сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, специализируются на киберугрозах, взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств, а также поддерживают «пропагандистскую кампанию против России».