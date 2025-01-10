Минюст расширил перечень нежелательных в России иностранных НПО
Минюст внес в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной в России, американскую НПО Recorded Future (RF, «Записанное будущее») и канадскую НПО Canadian Center for Development of Democracy in Russia («Канадский центр по развитию демократии в России», КЦРД). Об этом говорится на сайте ведомства.
В Генпрокуратуре утверждали, что сотрудники RF предоставляют услуги по поиску, обработке и аналитике данных, специализируются на киберугрозах, взаимодействуют с ЦРУ и разведслужбами других государств, а также поддерживают «пропагандистскую кампанию против России».
В свою очередь, как утверждает Генпрокуратура, КЦРД взаимодействует с экстремистскими и нежелательными организациями. По данным ведомства, его участники лоббируют ужесточение антироссийских санкций, препятствуют проведению на территории Канады акции «Бессмертный полк», призывают в соцсетях к протестам в российских городах, выступают за поддержку Украины.
В декабре Генпрокуратура признала деятельность американской неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine нежелательной на территории России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru