Генпрокуратура объявила НПО Help Heroes Of Ukraine нежелательной в России
Деятельность американской неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine признали нежелательной на территории России. Об этом заявила Генпрокуратура РФ.
Как отметили в ведомстве, НПО была основана представителями украинской диаспоры в феврале 2022 года.
«Главное представительство, аккумулирующее поступающую из США так называемую гуманитарную помощь, находится во Львове, есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Финансируется за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США», — подчеркнули в ГП.
Отмечается, что члены организации собирают средства и отправляют снаряжение и экипировку ВСУ, снабжают военных автомобилями повышенной проходимости, беспилотниками, средствами связи и защиты.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную организацию The Satanic Temple. Позже Минюст внес ее в реестр нежелательных на территории РФ, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru