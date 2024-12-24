Генпрокуратура объявила НПО Help Heroes Of Ukraine нежелательной в России

Деятельность американской неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine признали нежелательной на территории России. Об этом заявила Генпрокуратура РФ.

Как отметили в ведомстве, НПО была основана представителями украинской диаспоры в феврале 2022 года.

«Главное представительство, аккумулирующее поступающую из США так называемую гуманитарную помощь, находится во Львове, есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Финансируется за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США», — подчеркнули в ГП.

Отмечается, что члены организации собирают средства и отправляют снаряжение и экипировку ВСУ, снабжают военных автомобилями повышенной проходимости, беспилотниками, средствами связи и защиты.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной международную организацию The Satanic Temple. Позже Минюст внес ее в реестр нежелательных на территории РФ, пишет Ura.ru.

