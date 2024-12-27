Минюст РФ внес рэпера Лигалайз в список иноагентов

Российский рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) внесен в список иноагентов, сообщил Минюст РФ.

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Музыкант распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против спецоперации на Украине. Кроме того, в реестр иноагентов внесли Медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review" и проект "Transparency International - Россия в изгнании".

Ранее Минюст расширил список иноагентов и включил в него журналистку Викторию Ивлеву-Йорк (признана в РФ иноагентом) и адвоката Николая Полозова (признан в РФ иноагентом), который ранее представлял интересы участниц группы Pussy Riot, передает «Радиоточка НСН».

