Минюст РФ внес рэпера Лигалайз в список иноагентов
Российский рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) внесен в список иноагентов, сообщил Минюст РФ.
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Музыкант распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против спецоперации на Украине. Кроме того, в реестр иноагентов внесли Медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review" и проект "Transparency International - Россия в изгнании".
Ранее Минюст расширил список иноагентов и включил в него журналистку Викторию Ивлеву-Йорк (признана в РФ иноагентом) и адвоката Николая Полозова (признан в РФ иноагентом), который ранее представлял интересы участниц группы Pussy Riot, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru