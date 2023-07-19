Минюст объявил The Altai Project нежелательной организацией

Минюст РФ добавил The Altai Project («Алтай проект») в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом говорится на сайте ведомства.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF

Ранее Генпрокуратура РФ признала эту НКО нежелательной в России. Там отметили, что главным направлением работы The Altai Project является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири – 2».

Минюст РФ на этой неделе также объявил «нежелательной» в России деятельность организации латвийской BDR Novaja Gazeta-Europe, которая была создана журналистами «Новой газеты» весной 2022 года. Генпрокуратура РФ признала издание нежелательным 28 июня текущего года.

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ФОТО: РИА Новости
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