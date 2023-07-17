Минюст признал нежелательной в России деятельность «Новой газеты Европа»
Минюст объявил «нежелательной» в России деятельность организации латвийской BDR Novaja Gazeta-Europe, которая была создана журналистами «Новой газеты» весной 2022 года.
Генпрокуратура РФ признала издание нежелательным 28 июня текущего года.
По мнению Минюста и Генпрокуратуры, «Новая газета Европа» имеет отношение к «нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генпрокуратура утверждает, что организация создает и распространяет «тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам Российской Федерации».
Издание «Новая Газета Европа», зарегистрированное в Латвии, создано членами редакции «Новой газеты».
Статус нежелательной организации позволяет привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности по ст. 284.1 УК РФ. Административная и уголовная ответственность грозит и тем, кто лайкает и распространяет материалы нежелательной организации либо оказывает ей финансовую помощь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отдыхающих в Крыму детей вывезут домой по «зеленым коридорам»
- Генпрокуратура России потребовала изъять у экс-полицейского 130 миллионов рублей
- Внучка секретаря СНБО Данилова оправдалась за клип «Кайф» в Киеве
- Участников спецоперации предложили допускать к экзаменам на права без автошколы
- Гильдия актеров США разрешила независимым продюсерам продолжать работу
- Минюст признал нежелательной в России деятельность «Новой газеты Европа»
- Украинского морпеха будут судить за расстрел жителей Мариуполя
- Для россиян подготовили правила проезда по новым территориям
- В России подготовили проект об электронных водительских правах
- Российские туристы начали отменять туры в Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru