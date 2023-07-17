Минюст признал нежелательной в России деятельность «Новой газеты Европа»

Минюст объявил «нежелательной» в России деятельность организации латвийской BDR Novaja Gazeta-Europe, которая была создана журналистами «Новой газеты» весной 2022 года.

Генпрокуратура РФ признала издание нежелательным 28 июня текущего года.

По мнению Минюста и Генпрокуратуры, «Новая газета Европа» имеет отношение к «нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генпрокуратура утверждает, что организация создает и распространяет «тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам Российской Федерации».

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ «Новую газету Европа»

Издание «Новая Газета Европа», зарегистрированное в Латвии, создано членами редакции «Новой газеты».

Статус нежелательной организации позволяет привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности по ст. 284.1 УК РФ. Административная и уголовная ответственность грозит и тем, кто лайкает и распространяет материалы нежелательной организации либо оказывает ей финансовую помощь.

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ФОТО: РИА Новости
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