Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 19 млн рублей

Уточняется, что наказание было назначено по трём эпизодам неудаления запрещённой информации. По каждому размер штрафа составил 3,8 млн рублей. Общая сумма - 11,4 млн рублей.

Также суд оштрафовал компанию Google LLC. Её наказали за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение сервиса Wheely. Было составлено два протокола, штраф по каждому составил 3,8 млн рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google более чем на 16 млрд рублей по статье о несвоевременной уплате ранее назначенного штрафа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

