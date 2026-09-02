Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 19 млн рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegramз за отказ удалить фейки об СВО и экстремистский контент. Об этом сообщает RT.

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Уточняется, что наказание было назначено по трём эпизодам неудаления запрещённой информации. По каждому размер штрафа составил 3,8 млн рублей. Общая сумма - 11,4 млн рублей.

Также суд оштрафовал компанию Google LLC. Её наказали за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение сервиса Wheely. Было составлено два протокола, штраф по каждому составил 3,8 млн рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google более чем на 16 млрд рублей по статье о несвоевременной уплате ранее назначенного штрафа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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