Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 19 млн рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал Telegramз за отказ удалить фейки об СВО и экстремистский контент. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что наказание было назначено по трём эпизодам неудаления запрещённой информации. По каждому размер штрафа составил 3,8 млн рублей. Общая сумма - 11,4 млн рублей.
Также суд оштрафовал компанию Google LLC. Её наказали за отказ удалить из Google Play заблокированное в России приложение сервиса Wheely. Было составлено два протокола, штраф по каждому составил 3,8 млн рублей.
Ранее суд в Москве оштрафовал Google более чем на 16 млрд рублей по статье о несвоевременной уплате ранее назначенного штрафа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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