Рубио: США должны иметь возможность поддерживать диалог с РФ

У Вашингтона должна быть возможность поддерживать связь с Москвой. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

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Он указал, что это связано с тем, что «у России второй по величине в мире ядерный арсенал».

«Несмотря на все разногласия... с очень практической точки зрения... США должны располагать возможностью общаться с РФ», - подчеркнул дипломат.

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп приказал подтолкнуть Москву и Киев к заключению соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дипломатические ОтношенияРоссияСША

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