Рубио: США должны иметь возможность поддерживать диалог с РФ

Он указал, что это связано с тем, что «у России второй по величине в мире ядерный арсенал».

«Несмотря на все разногласия... с очень практической точки зрения... США должны располагать возможностью общаться с РФ», - подчеркнул дипломат.

Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп приказал подтолкнуть Москву и Киев к заключению соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».