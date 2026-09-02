Рубио: США должны иметь возможность поддерживать диалог с РФ
У Вашингтона должна быть возможность поддерживать связь с Москвой. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.
Он указал, что это связано с тем, что «у России второй по величине в мире ядерный арсенал».
«Несмотря на все разногласия... с очень практической точки зрения... США должны располагать возможностью общаться с РФ», - подчеркнул дипломат.
Ранее Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп приказал подтолкнуть Москву и Киев к заключению соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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