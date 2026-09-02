СМИ: Украина призвала Организацию гражданской авиации запретить полеты над РФ

Издание ссылается на письмо министра инфраструктуры Украины Николая Калашника главе ИКАО Хуану Карлосу Салазару Гомесу. В документе якобы говорится, что «пребывание гражданских воздушных судов в воздушном пространстве РФ может нести особо высокие риски».

Также в документе Киев призывает ИКАО побудить авиационные власти, провайдеров аэронавигационного обслуживания и работающие в России авиакомпании «принять меры для обеспечения безопасности», в том числе ввести запрет для государств-членов организации летать в воздушном пространстве РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, что полёты в воздушном пространстве России небезопасны. Президент РФ Владимир Путин назвал эти угрозы «заявкой на государственный терроризм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».