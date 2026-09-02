СМИ: Украина призвала Организацию гражданской авиации запретить полеты над РФ
Украина призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) полностью прекратить полёты гражданских самолётов над Россией. Об этом пишет украинское «Зеркало недели».
Издание ссылается на письмо министра инфраструктуры Украины Николая Калашника главе ИКАО Хуану Карлосу Салазару Гомесу. В документе якобы говорится, что «пребывание гражданских воздушных судов в воздушном пространстве РФ может нести особо высокие риски».
Также в документе Киев призывает ИКАО побудить авиационные власти, провайдеров аэронавигационного обслуживания и работающие в России авиакомпании «принять меры для обеспечения безопасности», в том числе ввести запрет для государств-членов организации летать в воздушном пространстве РФ.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, что полёты в воздушном пространстве России небезопасны. Президент РФ Владимир Путин назвал эти угрозы «заявкой на государственный терроризм», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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