Минторг США назвал попавшие под санкции компании
Под санкции американских властей попали несколько компаний из России, сообщает телеканал «360».
Кроме того, ограничения коснулись организаций из Германии и одного предприятия из Швейцарии.
В список американского ведомства внесли компании, которые, по мнению Вашингтона, уличены в «деятельности по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».
Это «Фемтеко», «Интерлаб», «ЛабИнвест», ООО «АНАЛИТ», ООО «Интертех» и «Регионснаб».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за ситуации с Навальным против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.
Всем фигурантам санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru