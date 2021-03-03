Минторг США назвал попавшие под санкции компании

Под санкции американских властей попали несколько компаний из России, сообщает телеканал «360».

Кроме того, ограничения коснулись организаций из Германии и одного предприятия из Швейцарии.

В список американского ведомства внесли компании, которые, по мнению Вашингтона, уличены в «деятельности по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».

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Это «Фемтеко», «Интерлаб», «ЛабИнвест», ООО «АНАЛИТ», ООО «Интертех» и «Регионснаб».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вслед за Евросоюзом ввели санкции из-за ситуации с Навальным против семи «высокопоставленных представителей властей» и 14 организаций.

Всем фигурантам санкционного списка заморозят активы в США, а американским гражданам и компаниям запретят вести с ними дела.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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