Минторг США назвал попавшие под санкции компании

Под санкции американских властей попали несколько компаний из России, сообщает телеканал «360».

Кроме того, ограничения коснулись организаций из Германии и одного предприятия из Швейцарии.

В список американского ведомства внесли компании, которые, по мнению Вашингтона, уличены в «деятельности по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения».