Минобороны: За сутки силы ПВО сбили 100 беспилотников

За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 100 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Пожары в Казани и взрывы в Сочи: ВСУ атаковали сразу несколько регионов РФ

По данным ведомства, российским военным также удалось сбить два реактивных снаряда HIMARS.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 21 декабря ВСУ атаковали Казань восемью дронами.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОВСУМинобороны РФ

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