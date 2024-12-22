Минобороны: За сутки силы ПВО сбили 100 беспилотников
22 декабря 202412:48
За минувшие сутки российские силы ПВО ликвидировали 100 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, российским военным также удалось сбить два реактивных снаряда HIMARS.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 21 декабря ВСУ атаковали Казань восемью дронами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru