СМИ: Казань атаковали 8 беспилотников ВСУ
Утром 21 декабря в Казани было зафиксировано восемь прилетов украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.
Информации о погибших и пострадавших нет. Известно, что один дрон был зафиксирован над промышленным предприятием, один над рекой, еще шесть над жилыми домами.
При этом в мэрии Казани рассказали, что в результате атаки беспилотников ВСУ несколько дронов попали в жилые здания в Советском, Кировском и Приволжском районах, где возникли крупные возгорания. Сообщалось о повреждениях и пожарах в ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в четырехэтажном доме на улице Клары Цеткин. Сейчас на местах ЧП работают представители экстренных служб.
Ранее RT сообщил, что в Татарстане после атаки дронами ВСУ 21 и 22 декабря отменят все массовые мероприятия.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники стали использовать новую схему обмана через фейковые вакансии в Telegram
- СМИ: Казань атаковали 8 беспилотников ВСУ
- Хинштейн: В Рыльске семьи погибших получат по 1,5 млн руб.
- Рогов: Украинские войска отводят силы из Курахово
- СМИ: На Аминьевской эстакаде в Москве столкнулись 14 автомобилей
- Умер худрук Чувашского драматического театра Валерий Яковлев
- В Казани произошли пожары в домах после атаки БПЛА
- В ООН призвали предотвращать гибель гражданских после атаки ВСУ по Рыльску
- Над Татарстаном сбили украинский беспилотник
- Маск: Германия и Европа находятся под угрозой исчезновения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru