СМИ: Казань атаковали 8 беспилотников ВСУ

Утром 21 декабря в Казани было зафиксировано восемь прилетов украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Информации о погибших и пострадавших нет. Известно, что один дрон был зафиксирован над промышленным предприятием, один над рекой, еще шесть над жилыми домами.