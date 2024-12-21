СМИ: Казань атаковали 8 беспилотников ВСУ

Утром 21 декабря в Казани было зафиксировано восемь прилетов украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Информации о погибших и пострадавших нет. Известно, что один дрон был зафиксирован над промышленным предприятием, один над рекой, еще шесть над жилыми домами.

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При этом в мэрии Казани рассказали, что в результате атаки беспилотников ВСУ несколько дронов попали в жилые здания в Советском, Кировском и Приволжском районах, где возникли крупные возгорания. Сообщалось о повреждениях и пожарах в ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в четырехэтажном доме на улице Клары Цеткин. Сейчас на местах ЧП работают представители экстренных служб.

Ранее RT сообщил, что в Татарстане после атаки дронами ВСУ 21 и 22 декабря отменят все массовые мероприятия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаПожарыВСУКазань

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