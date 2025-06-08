Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Заря в ДНР
8 июня 202511:54
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения Южной группировки войск.
До этого Черноморский флот ликвидировал системы наведения дронов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее RT сообщил, что в Херсонской области расчет БПЛА ZALA скорректировал удары авиации по ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru