Пострадавшие в ДТП на Крымском мосту дети находятся в тяжелом состоянии
Состояние пострадавших в аварии на Крымском мосту двоих детей оценивается как тяжелое. Об этом сообщает министерство здравоохранения Крыма.
В минздраве уточнили, что несовершеннолетние 2013 и 2015 годов рождения доставлены в Керченскую городскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова, где им оказывается вся необходимая помощь.
Авария произошла в воскресенье на автодорожной части моста, когда легковой автомобиль врезался в бетонное ограждение во время обгона автобуса. В результате погибли два человека, еще двое детей были госпитализированы.
Ранее сегодня в Новосибирской области в результате ДТП погибли шесть человек, трое из которых - дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пострадавшие в ДТП на Крымском мосту дети находятся в тяжелом состоянии
- Турпоток из России в Китай вырос до максимума за последние 13 лет
- СМИ: Трамп уснул на встрече в Овальном кабинете
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 44 БПЛА ВСУ над 2 регионами РФ
- В ИКИ РАН объявили о направленной на Землю мощной вспышке Солнца
- Минобороны: ВС РФ освободили Рыбное в Запорожской области
- Гладков: После ракетной атаки на Белгород есть серьезные повреждения энергосистемы
- В Депздраве Москвы подтвердили 6 случаев заболевания ботулизмом
- Крок: Актер Владимир Симонов умер из-за сердечной недостаточности
- Суд постановил выселить иноагента Чирикову из квартиры в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru