Пострадавшие в ДТП на Крымском мосту дети находятся в тяжелом состоянии

Состояние пострадавших в аварии на Крымском мосту двоих детей оценивается как тяжелое. Об этом сообщает министерство здравоохранения Крыма.

В Новосибирской области в ДТП погибли шесть человек, трое из них дети

В минздраве уточнили, что несовершеннолетние 2013 и 2015 годов рождения доставлены в Керченскую городскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова, где им оказывается вся необходимая помощь.

Авария произошла в воскресенье на автодорожной части моста, когда легковой автомобиль врезался в бетонное ограждение во время обгона автобуса. В результате погибли два человека, еще двое детей были госпитализированы.

Ранее сегодня в Новосибирской области в результате ДТП погибли шесть человек, трое из которых - дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
