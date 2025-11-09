Гладков: После ракетной атаки на Белгород есть серьезные повреждения энергосистемы
После ракетного обстрела ВСУ, который произошел вечером 8 ноября, в Белгороде зафиксировали значительные повреждения систем энерго- и теплоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он добавил, что региональные энергетики оперативно приступили к восстановительным работам и предпринимают все возможные меры для устранения последствий атаки ВСУ. При этом Гладков подчеркнул, что надеется на отсутствие дискомфорта у горожан на фоне ремонтных работ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские «Кинжалы» остановили все государственные ТЭС Украины.
