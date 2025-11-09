Песков: Ни Россия, ни Китай не проводят ядерных испытаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Об этом Песков рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Трамп: США будут проводить ядерные испытания

«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», - сказал Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся испытаниях.

В то же время он отметил, что в случае если какая-либо страна возобновит ядерные испытания, Россия будет вынуждена принять аналогичные меры для сохранения стратегического паритета.

Ранее Трамп обвинил Россию, Китай, КНДР, Пакистан и другие государства в тайных ядерных испытаниях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
