Песков: Ни Россия, ни Китай не проводят ядерных испытаний
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Об этом Песков рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», - сказал Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о якобы ведущихся испытаниях.
В то же время он отметил, что в случае если какая-либо страна возобновит ядерные испытания, Россия будет вынуждена принять аналогичные меры для сохранения стратегического паритета.
Ранее Трамп обвинил Россию, Китай, КНДР, Пакистан и другие государства в тайных ядерных испытаниях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
