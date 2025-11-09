В ИКИ РАН объявили о направленной на Землю мощной вспышке

На Солнце произошла мощная вспышка, направленная прямо на Землю. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По данным на сайте Лаборатории, балл вспышки уже превысил Х. В институте добавили, что он продолжил расти и достиг высшего уровня (X1.79).

Накануне в ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась магнитная буря уровня G2.3, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
