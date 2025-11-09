СМИ: Депутаты Малави потребуют отчет из-за выезда девушек на работу в РФ

Депутаты парламента Малави намерены потребовать от правительства страны официального отчета о том, как гражданки страны оказались трудоустроены на производстве беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» в России вместо обещанной работы в отелях и обучения. Об этом пишет Nyasa Times со ссылкой на источники в парламенте.

«Приезжают пачками»: Работники из Африки заменили мигрантов из Средней Азии

В августе министерство по делам женщин ЮАР предупредило граждан о рисках, связанных с предложениями о работе в России, распространяемыми через социальные сети. Bloomberg тогда сообщал, что в рамках программы «Алабуга Старт» идет набор девушек в возрасте 18–22 лет из нескольких африканских стран для трудоустройства в России, а работают они на заводе по производству дронов.

Посольство РФ в ЮАР тогда отвергло обвинения в эксплуатации, указав на открытый список резидентов ОЭЗ и отзывы участников программы на ее сайте.

В свою очередь МИД ЮАР заявил, что пока не нашел доказательств несоответствия вакансий заявленным условиям.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в разговоре с НСН сообщил, что африканцы и индийцы пришли на смену мигрантам из Средней Азии и Ближнего Востока.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:РаботаАфрикаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры