В Саратове человек пострадал из-за атаки БПЛА
8 ноября 202505:28
Человек пострадал при атаке БПЛА в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
Ночью 8 ноября Минобороны предупредило об угрозе БПЛА в регионе. Экстренные службы были приведены в полную готовность. Позднее Бусаргин сообщил, что в Саратове в жилом секторе зафиксировали повреждения.
«Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», - указал губернатор.
Ранее в Курске сбили украинские беспилотники, в одном из округов были повреждены частные дома.
