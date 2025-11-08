В Саратове человек пострадал из-за атаки БПЛА

Человек пострадал при атаке БПЛА в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Ночью 8 ноября Минобороны предупредило об угрозе БПЛА в регионе. Экстренные службы были приведены в полную готовность. Позднее Бусаргин сообщил, что в Саратове в жилом секторе зафиксировали повреждения.

«Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», - указал губернатор.

Ранее в Курске сбили украинские беспилотники, в одном из округов были повреждены частные дома.

