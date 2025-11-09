Выдающийся художник Эрик Булатов скончался на 93-м году жизни
Известный советский и российский художник, почётный член Российской академии художеств Эрик Булатов скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia со ссылкой на его близкое окружение.
Причина смерти пока не уточняется. Информация о прощании и похоронах будет объявлена позднее.
Эрик Владимирович Булатов родился 5 сентября 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). В 1958 году он окончил Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, после чего с 1959 года работал в детских издательствах «Детгиз» и «Малыш». Первую выставку провёл в Москве в 1957 году, а с 1973 года его работы начали экспонироваться за рубежом.
С 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992-го — в Париже, но также делал проекты в России.
Мировую известность ему принесла картина «Слава КПСС» (1975), проданная в 2008 году за $2,1 млн — рекорд, позволивший художнику возглавлять рейтинг самых дорогих среди ныне живущих российских мастеров.
Его работы входят в собрания ведущих музеев мира, включая государственную Третьяковскую галерею, государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, московский музей современного искусства, венскую Альбертину, музей Людвига и центр Помпиду в Париже.
