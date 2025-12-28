Минобороны: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ
28 декабря 202510:29
Минувшей ночью 28 декабря российские силы ПВО ликвидировали 25 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что 12 дронов были уничтожены над Самарской областью, по три — над Белгородской, Курской и Саратовской, еще по два — над Волгоградским и Ростовским регионами.
Ранее в Минобороны РФ объявили, что вечером субботы 27 декабря за два часа ПВО сбили 83 украинских дрона над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ
- В ГД за оскорбление учителей предложили штрафовать
- СМИ: Трамп отвергнет план Зеленского по мирному урегулированию на Украине
- «Есть чем порадовать»: Путин оценил темпы наступления ВС РФ
- Путин призвал Украину прислушаться к «умным людям» на Западе
- В России с 1 января появятся новые дорожные знаки
- В Госдуме предложили смягчить условия УДО для женщин с детьми
- В Краснодаре уличных музыкантов обязали согласовывать выступления с властями
- Лавров заявил о «широко закрытых» глазах Запада на коррупцию на Украине
- Россиян предупредили об опасности новогодних салатов с майонезом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru