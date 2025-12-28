Минобороны: За ночь ПВО сбили 25 дронов ВСУ

В ведомстве уточнили, что 12 дронов были уничтожены над Самарской областью, по три — над Белгородской, Курской и Саратовской, еще по два — над Волгоградским и Ростовским регионами.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что вечером субботы 27 декабря за два часа ПВО сбили 83 украинских дрона над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».