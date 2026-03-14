Над регионами России за ночь сбили 87 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО ликвидировали над регионами России 87 украинских дронов самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 13 марта до 07:00 мск 14 марта)... перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

В частности, 16 БПЛА сбили над Краснодарским краем, восемь - над Крымом, семь - над Брянской областью, шесть - над Белгородской, пять - над Ростовской. Еще три дрона уничтожили в Самарской области, два - в Курской, по одному - в Астраханской, Волгоградской и Тульской областях.

Кроме того, 31 БПЛА сбили над Азовским морем и шесть - над Черным.

Ранее стало известно, что на Афипском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани возник пожар из-за падения обломков БПЛА.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

