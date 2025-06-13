Армия РФ освободила три населенных пункта в Сумской области и ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над еще тремя населенными пунктами. Об этом сообщило Минобороны.

Так, группировка войск РФ «Север» полностью освободила село Яблоновка в Сумской области.

Кроме того, силы группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Комар в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, подразделения группировки «Центр» освободили село Коптево в ДНР.

Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль села Петровское и Алексеевка.

