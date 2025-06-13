Армия РФ освободила три населенных пункта в Сумской области и ДНР
13 июня 202512:21
Вооруженные силы России установили контроль над еще тремя населенными пунктами. Об этом сообщило Минобороны.
Так, группировка войск РФ «Север» полностью освободила село Яблоновка в Сумской области.
Кроме того, силы группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Комар в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, подразделения группировки «Центр» освободили село Коптево в ДНР.
Ранее стало известно, что российская армия взяла под контроль села Петровское и Алексеевка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru