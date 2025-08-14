Российские военные освободили Щербиновку и Искру в ДНР
14 августа 202513:03
Армия России освободила еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, «Южная» группировка войск благодаря решительным действиям взяла под свой контроль поселок Щербиновка.
«Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населенный пункт Искра», — добавили в министерстве.
Ранее российские военные установили контроль над населенными пунктами Суворово и Никаноровка в ДНР, пишет «Свободная пресса».
