Армия России освободила еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, «Южная» группировка войск благодаря решительным действиям взяла под свой контроль поселок Щербиновка.

«Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населенный пункт Искра», — добавили в министерстве.

Ранее российские военные установили контроль над населенными пунктами Суворово и Никаноровка в ДНР, пишет «Свободная пресса».

