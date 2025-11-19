«Тут не стоит гнаться за цифрами ущерба, поскольку они определяются в том числе инфляционными процессами. Таким образом, 20% минус инфляция – уже не такое существенное повышение получается. Во-вторых, правоохранительные, надзорные органы повысили качество своей работы, растет выявляемость. Поэтому данная цифра не означает показатель роста преступности в экономической сфере. Кроме того, растет общий объем финансовых потоков. Что касается вывода средств за рубеж, то цифра 8,5 млрд рублей и даже 24 млрд никак не угрожает финансовой системе страны, она всё-таки, измеряется в десятках триллионов, даже, если говорить о бюджете, а финансовая система гораздо больше», - отметил собеседник НСН.

Депутат назвал обеление экономики главным вектором сегодняшнего дня.

«Первая составляющая - обеление процессов, которые идут внутри предприятий. Здесь мы, в частности, боремся с занижением заработной платы, серыми зарплатами, неуплатой налогов по этому периметру. Вторая составляющая – обеление отраслей экономики, чтобы у нас были понятные показатели по ним, по финансовым потокам и по продукции, в том числе, по качеству. В плане отраслей в этом очень помогают новейшие технологические достижения, цифровая маркировка товаров. Эффект обеления в ближайшие месяцы после введения маркировки достигает 30 и более процентов по каждой отрасли. Это тоже дополнительные деньги в бюджет, а также контроль качества товаров», - заключил Кирьянов.