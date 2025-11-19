Кирьянов счел некритичным рекордный ущерб от экономических преступлений
Показатели МВД не означают роста преступности в экономической сфере, заявил НСН замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Увеличение ущерба от экономических преступлений в России не означает роста преступности в данной сфере, заявил НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его словам, на статистику влияет повышение раскрываемости таких правонарушений и общая тенденция на обеление экономики.
Согласно наиболее свежим данным МВД, материальный ущерб от экономических преступлений за три квартала 2025 года превысил 266 млрд рублей — на 20% больше показателя 2024 года. При этом, как сообщают «Известия», убытки оказались максимальными за последние четыре года. По данным Центробанка, за первую половину текущего года через банки за рубеж выведено около 8,5 млрд рублей, еще 23,6 млрд обналичено в рамках сомнительных схем.
«Тут не стоит гнаться за цифрами ущерба, поскольку они определяются в том числе инфляционными процессами. Таким образом, 20% минус инфляция – уже не такое существенное повышение получается. Во-вторых, правоохранительные, надзорные органы повысили качество своей работы, растет выявляемость. Поэтому данная цифра не означает показатель роста преступности в экономической сфере. Кроме того, растет общий объем финансовых потоков. Что касается вывода средств за рубеж, то цифра 8,5 млрд рублей и даже 24 млрд никак не угрожает финансовой системе страны, она всё-таки, измеряется в десятках триллионов, даже, если говорить о бюджете, а финансовая система гораздо больше», - отметил собеседник НСН.
Депутат назвал обеление экономики главным вектором сегодняшнего дня.
«Первая составляющая - обеление процессов, которые идут внутри предприятий. Здесь мы, в частности, боремся с занижением заработной платы, серыми зарплатами, неуплатой налогов по этому периметру. Вторая составляющая – обеление отраслей экономики, чтобы у нас были понятные показатели по ним, по финансовым потокам и по продукции, в том числе, по качеству. В плане отраслей в этом очень помогают новейшие технологические достижения, цифровая маркировка товаров. Эффект обеления в ближайшие месяцы после введения маркировки достигает 30 и более процентов по каждой отрасли. Это тоже дополнительные деньги в бюджет, а также контроль качества товаров», - заключил Кирьянов.
Согласно отчету МВД, всего за январь–сентябрь 2025 года выявлено 88,7 тыс. экономических преступлений, из них 68,7% — тяжкие и особо тяжкие. В их число входят мошенничества в предпринимательской сфере, отмывание доходов, незаконное кредитование, выпуск фальшивых денег, манипулирование рынком, организация азартных игр, нелегальная торговля алкоголем, а также уклонение от налогов и взяточничество.
Ранее в Госдуме оценили потери экономики РФ от количества нетрудоспособных из-за ожирения граждан в 4% ВВП. Как заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Ирина Филатова, это не только расходы на само лечение, но также потери из-за сокращения продолжительности жизни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Увеличение сбора за аэронавигацию вынудит авиакомпании повысить цены
- Польша закроет последнее работающее в стране генконсульство России
- Меркачева выступила против создания открытого реестра педофилов
- СМИ: США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро
- Водители такси не спешат менять автомобили под закон о локализации
- Промоутеры заявили о снижении популярности корпоративов в России
- В деле Миндича появилось имя Зеленского
- Кирьянов счел некритичным рекордный ущерб от экономических преступлений
- Мединский назвал события на Украине трагедией для россиян и украинцев
- Россия сократила вложения в американские гособлигации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru