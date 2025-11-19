Мединский назвал события на Украине трагедией для россиян и украинцев
События на Украине - трагедия как для жителей страны, так и для россиян, считает помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом он написал в своей статье для «Комсомольской правды».
«Разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией для всех нас», - подчеркнул Мединский.
Как отметил помощник президента, любой человек, знакомый с историей «на уровне начальной школы» понимает, что русские и украинцы исторически один народ.
Ранее Мединский поддержал возвращение исторических названий украинским населенным пунктам на картах, указав на важность уважения к своей истории и языку, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Увеличение сбора за аэронавигацию вынудит авиакомпании повысить цены
- Польша закроет последнее работающее в стране генконсульство России
- Меркачева выступила против создания открытого реестра педофилов
- СМИ: США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро
- Водители такси не спешат менять автомобили под закон о локализации
- Промоутеры заявили о снижении популярности корпоративов в России
- В деле Миндича появилось имя Зеленского
- Кирьянов счел некритичным рекордный ущерб от экономических преступлений
- Мединский назвал события на Украине трагедией для россиян и украинцев
- Россия сократила вложения в американские гособлигации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru