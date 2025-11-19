События на Украине - трагедия как для жителей страны, так и для россиян, считает помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Об этом он написал в своей статье для «Комсомольской правды».

«Разворачивающаяся на наших глазах трагедия жителей Украины является трагедией для всех нас», - подчеркнул Мединский.

Как отметил помощник президента, любой человек, знакомый с историей «на уровне начальной школы» понимает, что русские и украинцы исторически один народ.

Ранее Мединский поддержал возвращение исторических названий украинским населенным пунктам на картах, указав на важность уважения к своей истории и языку, напоминает РЕН ТВ.

