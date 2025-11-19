Россия сократила вложения в американские гособлигации

Россия в сентябре снизила объем инвестиций в гособлигации США до $31 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского министерства финансов.

Еще в августе этот показатель составлял $39 млн. Объем инвестиций уменьшился примерно на 20 процентов.

На долгосрочные гособлигации в сентябре во вложениях РФ пришлось $22 млн, на краткосрочные — $9 млн. Основными покупателями бумаг оказались частные инвесторы.

Суммарный объем приобретений облигаций зарубежными инвесторами в первый месяц осени достиг $190,1 млрд, при этом в августе он составил $187,1 млрд.

Ранее СМИ сообщили, что «бессистемное развертывание и сворачивание» кампании США по введению торговых пошлин спровоцировало ослабление стоимости американских казначейских облигаций, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
