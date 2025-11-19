Россия сократила вложения в американские гособлигации
Россия в сентябре снизила объем инвестиций в гособлигации США до $31 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского министерства финансов.
Еще в августе этот показатель составлял $39 млн. Объем инвестиций уменьшился примерно на 20 процентов.
На долгосрочные гособлигации в сентябре во вложениях РФ пришлось $22 млн, на краткосрочные — $9 млн. Основными покупателями бумаг оказались частные инвесторы.
Суммарный объем приобретений облигаций зарубежными инвесторами в первый месяц осени достиг $190,1 млрд, при этом в августе он составил $187,1 млрд.
Ранее СМИ сообщили, что «бессистемное развертывание и сворачивание» кампании США по введению торговых пошлин спровоцировало ослабление стоимости американских казначейских облигаций, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия сократила вложения в американские гособлигации
- Над двумя регионами России сбили 11 украинских БПЛА
- В Пензе загорелся торговый центр
- «Проблем прибавится»: К чему приведут новые правила экспорта китайских машин
- Соцфонд: Пенсионеры автоматически получают электронное удостоверение
- На Кубани обломки БПЛА повредили частный дом
- В Нью-Йорке продали картину Климта за $236 млн
- СМИ: Ущерб от экономических преступлений в РФ вырос до максимума с 2022 года
- США и Россия тайно разрабатывают мирный план по Украине из 28 пунктов
- Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить по Воронежу ракетами ATACMS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru