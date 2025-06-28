Минобороны: ВС РФ освободили село Червоная Зирка в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».

До этого в МО объявили об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные начали штурм южного пригорода Красноармейска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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