Минобороны: ВС РФ освободили село Червоная Зирка в ДНР
28 июня 202512:30
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Восток».
До этого в МО объявили об освобождении Новой Кругляковки в Харьковской области.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные начали штурм южного пригорода Красноармейска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru