СМИ: Наступление ВС РФ лишает Украину ресурсов для сделки с США

Наступление ВС России на Украине ограничивает доступ Киева к месторождениям редкоземельных металлов, сообщает газета «New York Times».

По данным источника, российские военные взяли под контроль ценное месторождение лития в ДНР. В материале указано, что оно было упомянуто в соглашении между Вашингтоном и Киевом о природных ресурсах. Отмечается, что в связи с этим ВС РФ лишили Украину «важного актива, который помог бы поддержать партнерство с США».

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Издание также писало, что в настоящий момент российские военные приближаются к титановому и урановому месторождениям. При этом автор статьи добавил, что, чем больше территорий на Украине занимают войска РФ, тем меньше ресурсов Киев сможет предложить Вашингтону.

США и Украина подписали соглашение об украинских природных ресурсах 30 апреля 2025 года. Оно в том числе подразумевает создание в стране инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские военные начали штурм южного пригорода Красноармейска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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