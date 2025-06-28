Издание также писало, что в настоящий момент российские военные приближаются к титановому и урановому месторождениям. При этом автор статьи добавил, что, чем больше территорий на Украине занимают войска РФ, тем меньше ресурсов Киев сможет предложить Вашингтону.

США и Украина подписали соглашение об украинских природных ресурсах 30 апреля 2025 года. Оно в том числе подразумевает создание в стране инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский объявил, что российские военные начали штурм южного пригорода Красноармейска, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».