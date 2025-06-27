Армия России освободила Новую Кругляковку в Харьковской области
27 июня 202512:35
Российские Вооруженные силы взяли под контроль село Новая Кругляковка в Харьковской области, передает Минобороны.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новая Кругляковка», - говорится в сообщении.
Ранее армия России взяла под свой контроль Новосергеевку и Шевченко в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Аэрофлот» запустит единое бронирование для многодетных семей
- Армия России освободила Новую Кругляковку в Харьковской области
- В ДТП в Саратовской области пострадали восемь человек
- ФСБ задержала в Мелитополе медика, передававшего Киеву данные пациентов
- Сенатор Климов указал темы третьего раунда переговоров с Украиной
- Путин прибыл в Минск на встречу лидеров ЕАЭС
- Главы Минобороны Индии и России обсудили поставки С-400 в сжатые сроки
- Дрон ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС
- В Брянской и Курской областях сбили шесть украинских БПЛА
- Маркетплейсы обвинили в обесценивающих скидках и формировании шопоголизма
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru