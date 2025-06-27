Армия России освободила Новую Кругляковку в Харьковской области

Российские Вооруженные силы взяли под контроль село Новая Кругляковка в Харьковской области, передает Минобороны.

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«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Новая Кругляковка», - говорится в сообщении.

Ранее армия России взяла под свой контроль Новосергеевку и Шевченко в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ХарьковСпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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