Минобороны: ВС РФ освободили Ровное и Кучеровку

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ровное в ДНР и Кучеровку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Кремле оценили исключение РФ из числа «прямых угроз» США

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Центр», второго — группировки войск «Запад».

Ранее в МО объявили, что за ночь 7 декабря российские силы ПВО сбили 77 беспилотников ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Река Александр
ТЕГИ:Минобороны РФДНРСпецоперацияВоенные

Горячие новости

Все новости

партнеры