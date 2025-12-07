Минобороны: ВС РФ освободили Ровное и Кучеровку
7 декабря 202512:28
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ровное в ДНР и Кучеровку в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Центр», второго — группировки войск «Запад».
Ранее в МО объявили, что за ночь 7 декабря российские силы ПВО сбили 77 беспилотников ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
