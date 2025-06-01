Минобороны: В Сумской области ВС РФ взяли под контроль Алексеевку
1 июня 202512:33
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Алексеевка в Сумской области на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Север». До этого в Минобороны объявили о взятии под контроль 31 мая села Водолаги в Сумской области.
Ранее в администрации этого региона рассказали об эвакуации еще 11 насеянных пунктов на фоне продвижения ВС РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru