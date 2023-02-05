Минобороны уточнило цели взрывов украинских провокаторов в Краматорске

Подрыв онкологического и наркологического диспансеров, которые планируются Украиной в Краматорске ради обвинений России, направлены на ускорение поставок Киеву дальнобойного западного оружия. Об этом сообщают в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине 5 февраля.

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По данным штаба, провокацию организуют, чтобы обвинить Россию в «военных преступлениях.

«В западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное "злодеяние" российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России. На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ», - заявили в штабе.

Ранее стало известно о том, что украинская сторона решила организовать подрыв учреждений здравоохранения в Краматорске, куда уже прибыли журналисты западных СМИ.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ВзрывПровокацияРоссияУкраина
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