Минобороны РФ: Киев готовит масштабную провокацию

«Киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д.31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д.17) с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам», — отмечается в документе.

Уточняется также, что в гостиницу Краматорска «Сапфир» уже заселили журналистов западных СМИ, которые прибыли туда в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее РИА Новости со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщили, что заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах в районе Запорожской атомной электростанции не соответствует действительности.