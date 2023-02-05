Минобороны РФ: Киев готовит масштабную провокацию

Киев собирается осуществить масштабную провокацию, чтобы обвинить Москву в «военных преступлениях». Эти данные подтвердили сразу несколько источников, говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале.

В срочном заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине говорится о подготовке взрывов нарко- и онкологического диспансеров.

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«Киевским режимом спланирован в городе Краматорск управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д.31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д.17) с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам», — отмечается в документе.

Уточняется также, что в гостиницу Краматорска «Сапфир» уже заселили журналистов западных СМИ, которые прибыли туда в сопровождении сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее РИА Новости со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова сообщили, что заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах в районе Запорожской атомной электростанции не соответствует действительности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПровокацияМинобороныМинобороны РФ
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