Минобороны Украины объявило некоторые районы Черного моря опасными для судоходства

Министерство обороны Украины заявило, что все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов России могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».

Мера будет действовать с полуночи 21 июля 2023 года. В украинском министерстве добавили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе запрещено как опасное.

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Ранее Россия объявила ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря временно опасными для судоходства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что в связи с прекращением зерновой сделки с полуночи 20 июля корабли, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что НАТО спровоцирует Россию на конфликт, если введет свои суда в зону боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости
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