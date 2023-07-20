Минобороны Украины объявило некоторые районы Черного моря опасными для судоходства

Министерство обороны Украины заявило, что все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов России могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».

Мера будет действовать с полуночи 21 июля 2023 года. В украинском министерстве добавили, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе запрещено как опасное.