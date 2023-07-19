«Будем топить»: Решится ли НАТО на эскалацию в Черном море
Если НАТО отправит свои корабли в сторону Украины, то Россия будет вынуждена нанести удар, заявил НСН военэксперт Константин Сивков.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН заявил, что НАТО спровоцирует Россию на конфликт, если введет свои суда в зону боевых действий.
Накануне Минобороны России объявило некоторые районы Черного моря опасными для судоходства. В ведомстве указали, что в связи с прекращением зерновой сделки с полуночи 20 июля корабли, следующие по Черному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Константин Сивков задался вопросом, рискнет ли НАТО сопровождать суда на Украину
«Вероятность того, что военные корабли альянса будут сопровождать гражданские и прочие суда на Украину, есть, но тут речь идет о «слабо», кто на что пойдет, решится ли НАТО сопровождать эти суда, ведь альянс не хочет с нами конфликта, а мы говорим, что будем топить их суда. Еще надо задуматься: что значит «топить»? Стрелять по безоружным кораблям просто так тяжело с моральной точки зрения. Я не уверен в том, что люди на это пойдут. Полагаю, что вопрос об этих судах отпадет сам по себе, поскольку был нанесен удар по инфраструктуре. Она в основном разрушена. Возить будет некого, некуда и нечего», - сказал собеседник НСН.
По его словам, НАТО спровоцируют Россию на конфликт, если отправят свои корабли в сторону Украины.
«В случае возникновения эскалации России и НАТО ответственность будет лежать на НАТО. Мы объявили зону боевых действий. Если НАТО сюда вводит свои корабли, то они сами провоцируют конфликт с Россией», - заключил Сивков.
Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что украинские власти рассматривают новый маршрут для транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках трехсторонней зерновой инициативы с ООН и Турцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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