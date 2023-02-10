«Переоденутся в воздухе!»: За поставками Украине британских ракет разглядели натовских летчиков

«Если ракета летит по кораблю, то она может лететь и по городу. Украинская власть, которая позиционируется в мире, как обезьяна с гранатой или отвязавшийся Трезор, это сделает, как только получит техническую возможность. Это как в анекдоте про Египет, когда египетские военные попросили советских поставлять ракеты не класса "земля-воздух", а класса "земля-самолет", потому что попасть не могли. Здесь такой проблемы не будет, поскольку за штурвалы самолетов сядут натовские пилоты, это все лирика по поводу обучения и переобучения украинцев», - сказал Фатигаров.

По его словам, у Украины уже почти нет своих хороших летчиков.

«Опытных украинских летчиков уже практически не осталось, а переучить курсанта нереально. Просто-напросто переоденутся, а может быть даже в своем камуфляже сядут. Был же случай, когда в районе Николаевской области сбили украинский самолет, а оттуда катапультировался американский летчик. Потом сказали, что он в отставке, но он ушел в отставку, пока летел под куполом парашюта», - напомнил эксперт.

Фатигаров также высказал мнение, что украинские истребители взлетают с аэродромов других стран.

«Возникает вопрос, откуда взлетает украинская авиация? Там же все полностью разбомбили, а нормальному истребителю нужна полоса нормальная два километра. Откуда? Из Румынии. Пока эти данные официально не подтверждены, но есть информация, что с румынских аэродромов точно взлетали самолеты, с польских – под вопросом», - заключил собеседник НСН.