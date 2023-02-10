«Переоденутся в воздухе!»: За поставками Украине британских ракет разглядели натовских летчиков
«Отвязавшийся Трезор» будет атаковать российские города, используя румынские аэродромы и пилотов из стран НАТО, сказал в эфире НСН Василий Фатигаров.
Ракеты большой дальности, которые Лондон собирается поставлять Киеву, будут «в комплекте» с натовскими летчиками, предположил в интервью НСН военный журналист, капитан первого ранга Василий Фатигаров.
Британский премьер Риши Сунак ранее анонсировал поставки Украине дальнобойного оружия. По данным СМИ, речь идет о противокорабельных ракетах Harpoon (дальность поражения 240 км) и авиационных ракетах Storm Shadow (563 км), которые могут использовать для атак Крыма.
«Если ракета летит по кораблю, то она может лететь и по городу. Украинская власть, которая позиционируется в мире, как обезьяна с гранатой или отвязавшийся Трезор, это сделает, как только получит техническую возможность. Это как в анекдоте про Египет, когда египетские военные попросили советских поставлять ракеты не класса "земля-воздух", а класса "земля-самолет", потому что попасть не могли. Здесь такой проблемы не будет, поскольку за штурвалы самолетов сядут натовские пилоты, это все лирика по поводу обучения и переобучения украинцев», - сказал Фатигаров.
По его словам, у Украины уже почти нет своих хороших летчиков.
«Опытных украинских летчиков уже практически не осталось, а переучить курсанта нереально. Просто-напросто переоденутся, а может быть даже в своем камуфляже сядут. Был же случай, когда в районе Николаевской области сбили украинский самолет, а оттуда катапультировался американский летчик. Потом сказали, что он в отставке, но он ушел в отставку, пока летел под куполом парашюта», - напомнил эксперт.
Фатигаров также высказал мнение, что украинские истребители взлетают с аэродромов других стран.
«Возникает вопрос, откуда взлетает украинская авиация? Там же все полностью разбомбили, а нормальному истребителю нужна полоса нормальная два километра. Откуда? Из Румынии. Пока эти данные официально не подтверждены, но есть информация, что с румынских аэродромов точно взлетали самолеты, с польских – под вопросом», - заключил собеседник НСН.
Вместе с тем он подтвердил, что «наши эшелонированные системы ПВО, конечно же, такие ракеты сбивать умеют и будут это делать».
Со своей стороны, эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков сказал НСН, что Украина сможет использовать британские ракеты большой дальности для ударов по гражданским объектам на территории России.
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