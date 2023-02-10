СМИ: Поставки Киеву истребителей распространят конфликт на Европу

Поставки западных самолетов Украине могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу. Такое мнение выразили опрошенные Global Times эксперты.

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Отмечается, что подобный шаг вынудит Россию быстрее вести разработки более современного оружия. По словам эксперта Сун Чжунпина, подобное поведение европейских государств может обернуться трагедией для всего континента.

Ранее, 10 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США, предоставляя новый пакет военной помощи Украине, целенаправленно подталкивают Киев к совершению военных преступлений, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаИстребители
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