В ведомстве напомнили, что ночью 24 марта была атакована нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, которая до этого подверглась атаке 17 февраля.

Помимо этого, 22 марта были нанесены удары по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области, а 23 марта российские средства ПВО отразили атака украинских дронов по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму.

Также в Минобороны указали, что 19 марта, через несколько часов после принятого, по предложению президента США, решения Президента РФ о временном прекращении ударов по украинской энергоинфраструктуре, украинскими войсками была совершена атака по расположенному в станице Кавказской на Кубани объекту КТК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом заявления Украины о том, что ГИС в Судже якобы обстреляли российские военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

