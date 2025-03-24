Минобороны РФ заявило о недоговороспособности Украины
Удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по находящейся на территории России энергоинфраструктуре, в том числе международной, ещё раз «доказывают недоговороспособность» украинских властей. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве напомнили, что ночью 24 марта была атакована нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, которая до этого подверглась атаке 17 февраля.
Помимо этого, 22 марта были нанесены удары по газораспределительной станции «Валуйка» в Белгородской области, а 23 марта российские средства ПВО отразили атака украинских дронов по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму.
Также в Минобороны указали, что 19 марта, через несколько часов после принятого, по предложению президента США, решения Президента РФ о временном прекращении ударов по украинской энергоинфраструктуре, украинскими войсками была совершена атака по расположенному в станице Кавказской на Кубани объекту КТК.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом заявления Украины о том, что ГИС в Судже якобы обстреляли российские военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru