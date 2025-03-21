Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины продолжает действовать
21 марта 202513:19
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Отношения между Россией и Арменией не прерывались
- Путину доложили о письме генерала Попова
- Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне в 21% годовых
- Песков: Иран имеет право на развитие мирной атомной энергетики
- Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины продолжает действовать
- Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины действует
- Песков обвинил Украину во взрыве на газоизмерительной станции в Судже
- СМИ: Голкипер Сафонов женился во второй раз
- В столичных школах и колледжах искусств начались дни открытых дверей
- На «Госуслугах» запустили новые меры родительского контроля
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru