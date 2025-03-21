Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины продолжает действовать

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий Песков

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