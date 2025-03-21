Приказ Путина по запрету ударов по энергетике Украины продолжает действовать

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который обманул пожилую москвичку на 19 млн рублей Специалисты комплекса городского хозяйства промоют после зимы свыше тысячи пешеходных переходов Количество бюджетных мест в средних профессиональных учреждениях Москвы будет увеличено Автомобилистам столичного региона пока не рекомендуют «переобувать» своих железных коней