Минобороны РФ вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих
В ходе переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение российских пленных на Родину можно только приветствовать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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