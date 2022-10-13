Минобороны РФ вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих

В ходе переговорного процесса по обмену с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военных. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В оборонном ведомстве подчеркнули, что в кратчайшие сроки они будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение российских пленных на Родину можно только приветствовать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияУкраинаПленные
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